البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" جاءت في وقت غير مناسب.

وقال سوليفان للصحفيين "الآن، في رأينا، إن أفضل طريقة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي "على الأرض"، أما العملية في بروكسل فيجب أن تبدأ في وقت آخر".

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وشدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا ترفض دعم سياسة "الأبواب المفتوحة" لحلف "الناتو".

وأضاف: "يجب اتخاذ جميع قرارات الانضمام بين الدول الأعضاء الثلاثين والدول الراغبة في الانضمام".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.

المصدر: نوفوستي