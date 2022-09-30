مدفيديف: طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" توسل "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة"

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكرني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".

كتب مدفيديف على قناته في "تليغرام": "يريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الناتو. فكرة رائعة. إنه ببساطة يتوسل حلف شمال الأطلسي للإسراع ببدء حرب عالمية ثالثة".

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية "الناتو" بشكل عاجل.

المصدر: تاس