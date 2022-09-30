ستولتنبرغ: الناتو ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.

وقال ستولتنبرغ: "لا تزال أبواب الناتو مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة...قرار العضوية يتخذه جميع الحلفاء الثلاثين بالإجماع. هدفنا الآن هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. الآن هذه هي المهمة الرئيسية للتحالف".

وأضاف: "الناتو ليس جزءا من الصراع، لكننا نقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

المصدر: نوفوستي