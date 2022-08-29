مقتل شخصين وإصابة واحد على الأقل في إطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية

قالت الشرطة في مدينة بيند التابعة لولاية أوريغون الأمريكية إن أحد المواطنين دخل إلى ساحة انتظار السيارات بمركز للتسوق بالمدينة، يوم أمس الأحد، وبدأ في إطلاق النار.

وتابعت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين، كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا في مكان الحادث.

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من جانبه، صرح رئيس شرطة مدينة بيند، مايك كرانتز، في مؤتمر صحفي مساء أمس، بأن مطلق النار مجهول الهوية دخل مركز تسوق "فورم" من منطقة سكنية قريبة، وبدأ في إطلاق النار في ساحة انتظار السيارات ببندقية من طراز "AR-15"، واتصل عدد من الأشخاص برقم 911 بعد الساعة 7 مساء بقليل للإبلاغ عن إطلاق النار على المجمع.

وتابع كرانتز أن مطلق النار عبر بعد ذلك ساحة انتظار السيارات ودخل محلا للبقالة "سيفواي"، حيث أطلق النار على شخص في المدخل، نقل لاحقا إلى المستشفى، وأعلن عن وفاته، بينما تعتقد الشرطة أن مطلق النار استمر في إطلاق النار في جميع أنحاء المتجر، وأطلق النار وقتل شخصا آخر.

وقال رئيس الشرطة إنه عندما دخل الضباط في البداية إلى متجر "سيفواي"، سمعوا طلقات نارية، إلا أنهم عثروا فيما بعد على شخص يعتقدون أنه مطلق النار، وقد قتل في المتجر. وقالت الشرطة إنه تم العثور على بندقية من طراز "AR-15" ومسدس بالقرب من جسد مطلق النار، حيث أكد ضباط الشرطة أنهم لم يطلقوا أعيرة نارية.

المصدر: سي إن إن