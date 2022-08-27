هولندا تعلن إصابة 3 من الكوماندوز المشاركين بتدريبات في الولايات المتحدة بإطلاق نار أمام فندقهم

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وزارة دفاع هولندا إعلانها إصابة 3 من قوات الكوماندوز التابعة لها المشاركين بتدريبات بالولايات المتحدة بإطلاق نار أمام فندقهم في إنديانابوليس.

وأفادت الصحيفة بأن "إطلاق النار وقع حوالي الساعة 3:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في إنديانابوليس".

ونقلت عن شرطة إنديانابوليس قولها إن "الضباط عثروا على ثلاثة رجال مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة".

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن "أحد الجنديين في حالة حرجة"، بينما قالت شرطة إنديانابوليس إن "جنديين في حالة حرجة والثالث في حالة مستقرة".

وقالت الوزارة إن "الجنود الثلاثة هم من قوات الكوماندوز وكانوا في الولاية للتدريب عندما وقع إطلاق النار خلال أوقات فراغهم أمام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه".

وأوضحت الشرطة أن "إطلاق النار ناجم عن إشكال بين الضحايا الثلاثة وشخص آخر أو أكثر".

المصدر: "واشنطن بوست"