سفير روسيا: علاقاتنا بلاتفيا في الواقع لا تزيد عن "اتصالات تقنية"

صرح السفير الروسي لدى لاتفيا ميخائيل فانين، بأن المستوى العلاقات الحالي بين موسكو وريغا بالكاد يمكن أن يسمى علاقة، فقد تم تقليص الحوار في الواقع، إلى "اتصالات تقنية".

وامتنع رئيس البعثة الدبلوماسية، عن التعليق على احتمال حدوث قطع كامل في العلاقات بين موسكو وريغا، موضحا: "لا يمكنني التعليق على مثل هذه القرارات. على ما يبدو، ستتخذها سلطاتنا، الرئيس ووزير الخارجية".

وقال فانين إن السفارة الروسية في ريغا، أعدت اعتبارات للرد على الإجراءات غير الودية للسلطات اللاتفية، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، مضيفا: "إننا نرسل أفكارنا ومقترحاتنا [للرد على سلطات لاتفيا] إلى موسكو".

وأكد السفير أن طبيعة مقترحات السفارة الروسية في ريغا، ردا على هدم النصب التذكارية دبلوماسية واقتصادية بطبيعتها.

وبدأ يوم الثلاثاء تفكيك النصب التذكاري للجنود السوفيت - محرري لاتفيا وريغا من الغزاة النازيين، الذي أقيم عام 1985 في عاصمة لاتفيا. وأكد مجلس مدينة ريغا، أنه يجب الانتهاء من هدمه بحلول 15 نوفمبر، ومن المخطط إنفاق حوالي 2.1 مليون يورو على هذه الخطوة.

المصدر: تاس