البيت الأبيض: نساعد إسرائيل على ملاحقة يحيى السنوار

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.

وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس "في الحقيقة.. نحن نساعدهم على ملاحقة قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار. بصراحة، نحن نفعل ذلك مع إسرائيل بشكل مستمر".

ورفض كيربي "الخوض في التفاصيل حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها" على قطاع غزة.

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وقال" لدينا علاقة طويلة الأمد وقوية مع إسرائيل على جبهة مكافحة الإرهاب، تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، فضلا عن طرق أخرى للتعاون.. لا أريدكم أن تعتقدوا أننا نشارك بأي شكل من الأشكال مباشرة في العمليات العسكرية. هذا ليس صحيحا".

وقد قتل الجيش الإسرائيلي 34900 فلسطيني في الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي وفقا لوزارة الصحة في غزة، فيما أصيب أكثر من 80 الف شخص، بالإضافة ألى تشريد نحو مليوني فلسطيني في القطاع نتيجة للهجوم الإسرائيلي الوحشي.

المصدر: RT