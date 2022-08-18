لاتفيا: تفكيك أحد آخر النصب التذكارية للينين في ريغا

أعلن التلفزيون اللاتفي أنه تم في الليلة الماضي في ضواحي العاصمة اللاتفية ريغا تفكيك أحد آخر النصب التذكارية لفلاديمير لينين، الذي أقيم حينها تكريما لتحرير ريغا من الاحتلال النازي.

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وجاء في بيان صدر عن التلفزيون: "في الليلة الماضية في إقليم روباجسكي جرى تفكيك النصب التذكارية. وتم في الإقليم تفكيك النصب التذكاري الذي أقيم تكريما لتحرير ريغا المزعوم. وتم تفكيك النصب التذكاري الواقع في قرية ستوبيني تحت غطاء الليل، وذلك لمنع ظهور حواجز لحركة وسائل النقل والأمن الاجتماعي".

كما تم تفكيك أحد آخر النصب التذكارية لفلاديمير لينين الواقع في ستوبينسكي على بعد 20 كيلومترا شرقي ريغا.

وقالت رئيس إدارة منطقة ستوبينسكي، ألديس غرونديه، أن المجلس المحلي كان يبحث عن إمكانية لنقل هذه النصب التذكارية إلى اتحاد الفنانين أو المتاحف المحلية لكنه بسبب عدم اهتمام المتاحف بذلك تم اتخاذ قرار حول تفكيكها. وتابع: "سيتم القضاء عليها. ليست لديها أي قيمة فنية. لم يرد أحد أخذها، لذلك سيتم القضاء عليها".

المصدر: نوفوستي