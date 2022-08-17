إستونيا تزيل نصبا تذكاريا لدبابة سوفيتية تي-34

أزالت إستونيا نصبا تذكارية عديدة تعود للحقبة السوفيتية، بما فيها دبابة تاريخية من طراز T-34 في مدينة نارفا.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإنه تم فرض حظر تجول بالقرب من النصب التذكارية أثناء أعمال التفكيك من أجل ضمان الأمن.

وقررت الحكومة الإستونية في 4 أغسطس إزالة 7 آثار سوفيتية من الأماكن العامة.

وأقيم النصب التذكاري للدبابة السوفيتية تي-34 في إستونيا في عام 1970 في المكان حيث اخترقت وحدات من الجيش الأحمر الدفاعات النازية في يوليو 1944 وحررت مدينة نارفا.

المصدر: وكالات