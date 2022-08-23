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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا
AP
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دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مرتبطة بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وحسب المصدر نفسه حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا صوت انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

واستندت وزارة الخارجية إلى النتائج التي رفعت عنها أجهزة المخابرات الأمريكية السرية يوم الاثنين الماضي.

المصدر: انترفاكس

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