دعا عضوء المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكها في البقاء جزءا من أوكرانيا.

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وقال روغوف في حديثه لوكالة "نوفوستي": "سنكون سعداء لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية، وكيف يبذل مقاتلو زيلينسكي قصارى جهدهم لمنع ذلك. يمكن لغوتيريش التحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين في البقاء جزءا من أوكرانيا، ومحاولتهم للعودة إلى وطنهم التاريخي، أي إلى روسيا".

وأضاف أن غوتيريش في إطار زيارته إلى أوكرانيا قد يزور محطة زابوروجيه الذرية التي تتعرض بشكل منظم للقصف من جانب الجيش الأوكراني.

وتابع: "بالرغم من أن الأمم المتحدة تهدف إلى ضمان حق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها، فإنني خائف من أن السيد غوتيريش سيتظاهر بأنه لم يسمعنا".

ومن المتوقع أن يشارك غوتيريش اليوم الخميس، في إطار زيارته إلى أوكرانيا، في لقاء ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمدينة لفوف (بغرب أوكرانيا). وغدا الجمعة سيزور غوتيريش مدينة أوديسا (على البحر الأسود).

المصدر: نوفوستي