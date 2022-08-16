الأمم المتحدة: غوتيريش لا يخطط لزيارة موسكو حاليا

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيزور أوكرانيا وتركيا، ولا يخطط لزيارة موسكو حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن يسافر غوتيريش إلى موسكو، قال دوجاريك: "لا، الرحلة المخطط لها حاليا تشمل زيارة أوكرانيا وتركيا".

وأشار إلى أن غوتيريش سيشارك خلال زيارته لأوكرانيا هذا الأسبوع في اجتماع ثلاثي مع فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفوف يوم الخميس.

ولفت إلى "الأمم المتحدة تتوقع أن يعقد غوتيريش اجتماعا ثنائيا مع زيلينسكي".









المصدر: "نوفوستي"