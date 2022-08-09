ستيفن سيغال يريد تغيير نظرة العالم للحرب في دونباس من خلال فيلم وثائقي

يعتزم الممثل الأمريكي والمنتج السينمائي ستيفن سيغال، إخراج فيلم عن الحرب في دونباس، حيث زار مركز الاحتجاز في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والتقى برئيسها دينيس بوشلين.

وقال بوشلين في بيان على قناته في "تيليغرام": "يصور ستيفن سيغال فيلما وثائقيا عن الحرب في دونباس. تحدث اليوم مع أسرى الحرب في مركز الاحتجاز في يلينوفكا. حيث قتل بعض المسلحين هناك مؤخرا نتيجة هجوم صاروخي أوكراني موجه".

وأضاف: "قال ستيفن إن 98٪ ممن يتحدثون عن الأزمة في وسائل الإعلام لم يحضروا إلى هنا أبدا. لذلك العالم لا يعرف الحقيقة ويريد تغيير نظرته لهذه الحرب".

المصدر: RT