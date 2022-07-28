ستيفن سيغال يؤكد أنه لن يتخلى عن الجنسية الروسية أبدا

قال الممثل والمنتج السينمائي الأمريكي ستيفن سيغال، الذي حصل على جواز سفر روسي قبل بضع سنوات، إنه لن يتخلى قط عن الجنسية الروسية.

وأضاف سيغال، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي": "أولا، لن أتخلى عن جواز السفر الروسي أبدا. وثانيا، أنا اصطدم يوميا بالروسفوبيا". لكنه لم يقدم أية تفاصيل ولم يحدد عما يدور الحديث.

في نوفمبر 2016 ، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الجنسية الروسية للممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال.

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ويشار إلى أن جد سيغال لأبيه، ولد في إحدى مناطق روسيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن العشرين.

ومن المعروف أن سيغال، خلال بحثه عن جذوره، زار المناطق الروسية كالميكيا وتوفا وياقوتيا. وفي أغسطس 2018، أصبح سيغال الممثل الخاص لوزارة الخارجية للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي