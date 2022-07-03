لوغانسك.. العثور على وثائق شخصية لمرتزقة أجانب في ليسيتشانسك

أعلن سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، العثور على وثائق شخصية تركها المرتزقة الأجانب قبل فرارهم مع قوات كييف من مدينة ليسيتشانسك، وأكد أنه سيتم عرضها على مجلس الأمن الدولي.

وقال ميروشنيك: "سنثبت وجود مرتزقة ومدربين أجانب هنا، والوثائق التي يجدها عناصرنا والقوات الأمنية الروسية، ستكون دليلا للمحكمة ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "حاول الغرب أن يقول إن هذا ليس صراعنا، ولم نشارك فيه... تحدث العديد من الأشخاص عن وجود الأجانب هنا، مدربين أو مرتزقة. وهذه هي المشاركة المباشرة للدول الأجنبية في الصراع الذي لم تشارك فيه مباشرة من وجهة نظرها... هذه جريمة".

المصدر: تاس