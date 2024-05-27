 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يقتحم كفردان غربي جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم كفردان غربي جنين (فيديو)
Globallookpress
آلية مصفحة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية - مايو 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm8n

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بلدة كفردان غربي جنين وفجرت عددا من المركبات واستولت على أخرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الاقتحام إطلاق قنابل الغاز السام، وقنابل صوتية دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت المصادر أن القوات المهاجمة داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.

بدورهم واصل مقاومون للاقتحام إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام كفردان.

كما استهدف مقاومون قوات إسرائيلية كانت على حاجز سالم قرب جنين.

الجدير بالذكر أن فعاليات جنين ومخيمها نظمت الليلة الماضية مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وجابت المسيرة شوارع جنين والمخيم واستقرت على الدوار الرئيسي، وندّد المشاركون بالمجزرة وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا