قتلى وجرحى باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين (فيديوهات + صور)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل سبعة مواطنين، وإصابة 9 آخرين، جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت الوزارة بأن طبيبا من بين القتلى، ومن بين الإصابات يوجد 3 إصابات بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.

تغطية صحفية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية من شارع الناصرة إلى مخيم جنين pic.twitter.com/g7DddrdgeE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 21, 2024

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر: "من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان على رأس عمله في إحدى المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله".

ارتقاء الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة العامة في مستشفى جنين الحكومي، بعد اقتحام قوات خاصة مخيم جنين قبل قليل. pic.twitter.com/pAXN9qjBIc — ق.ض (@Jales_tinian2) May 21, 2024

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شهداء بينهم هذا الطفل برصاص الاحتلال في جنين الآن؛ قوات خاصة اقتحمت المدينة ومخيم جنين بالتزامن مع وقت المدارس؛ اقتحام واسع وأعداد الشهداء في ازدياد pic.twitter.com/cP9Us84FkX — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) May 21, 2024

وذكرت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين".

مقطع يوثق لحظة إطلاق الاحـ..تلال النار على فتى في جنين. pic.twitter.com/xyjjylvA2h — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 21, 2024

#شاهد| اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقا9مة وقوات الاحتلاال في مخيم جنين ومحيطه. pic.twitter.com/tJ3Id3bHdN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2024

المصدر: "وفا" + RT