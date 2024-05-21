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قتلى وجرحى باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين (فيديوهات + صور)

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قتلى وجرحى باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين (فيديوهات + صور)
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل سبعة مواطنين، وإصابة 9 آخرين، جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت الوزارة بأن طبيبا من بين القتلى، ومن بين الإصابات يوجد 3 إصابات بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر: "من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان على رأس عمله في إحدى المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله".

وذكرت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين".

المصدر: "وفا" + RT

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