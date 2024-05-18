القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو+صورة)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، عددا من البلدات والمدن الفلسطينية، واعتقلت عددا من المواطنين في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طفلا أصيب في كتفه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة فجر اليوم، شرق مدينة نابلس شمال الضفة، وقد جرى نقله للمستشفى.

ورافقت القوات الإسرائيلية جرافة، عند اقتحامها المخيم، وسط إطلاق نار كثيف ومداهمة عدة منازل.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، كما اقتحم بلدة قصرة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة، واعتقلت عمالا من قطاع غزة من داخل عمارة سكنية بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، كما فتشت عددا من منازل المواطنين".

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة حبلة جنوب قلقيلية فجر اليوم السبت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات" وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت تجاه الشبان خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم بلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله، واقتحمت بلدة دير أبو مشعل شمال غرب المدينة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بلدة الزاوية غرب سلفيت، وفتش عددا من منازل المواطنين.

وتتواصل اقتحامات واعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، الذي تركز صباح اليوم السبت على مدينة رفح جنوب غزة، وخلف عشرات الجرحى.

المصدر: RT