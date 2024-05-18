الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية "المطلوب المركزي" في مخيم جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه قتل بغارة جوية، إسلام خمايسة، "المطلوب المركزي في مخيم جنين والذي كان مسؤولا عن سلسلة اعتداءات تخريبية ومن ضمنها قتل إسرائيلي العام الماضي".

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته والشاباك استهدفوا الليلة الماضية في منطقة جنين غرفة عمليات تواجد داخلها مخربون حيث تم القضاء على خمايسة المطلوب المركزي في مخيم جنين والذي كان مسؤولا عن سلسلة عمليات تخريبية من بينها قتل مواطن إسرائيلي عام 2023".

وأضاف أن "طائرة ومروحية حربيتين قامتا بتوجيه استخباري من جهاز الشاباك بمهاجمة مبنى استخدم كغرفة عمليات للمجموعات في جنين حيث اختبئ داخل المبنى عدد من المخربين الذين كانوا ضالعين في عمليات إطلاق نار في منطقة جنين وكانوا يخططون لشن المزيد من تلك الاعتداءات في الفترة المقبلة".

ولفت الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف مجموعة ارهابية خطيرة لإزالة تهديد فوري من نشطاء كانوا يعملون على تنفيذ الاعتداءات التخريبية في جنين وداخل إسرائيل"، مؤكدا أنه سيواصل العمل لاحباط التهديدات ضد مواطني إسرائيل.

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت مقتل القائد في جناحها العسكري "سرايا القدس" إسلام خمايسة جراء استهداف إسرائيل مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية.

واعتبرت الحركة أن "استخدام سلاح الجو لتنفيذ عملية اغتيال غادرة تطور خطير، وهو إقرار من العدو بعجزه أمام أبطال كتيبة جنين وفشله الميداني أمام صمود أبناء المخيم".

المصدر: RT