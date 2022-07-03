قديروف يعرض متعلقات تركها جنود كييف والمرتزقة في ليسيتشانسك بينها جواز سفر إيطالي - فيديو

عرض رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، متعلقات شخصية تركها جنود قوات كييف والمرتزقة الفارّون من مدينة ليسيتشانسك التي حررها الجيش الروسي، بينها جواز سفر لمرتزق إيطالي.

وقال في فيديو على "تيليغرام": "ما هو الممكن أن تجده بين الأشياء التي ألقاها النازيون وبنديرا والشياطين.. هذه المرة أخي مساعد رئيس الجمهورية أبت علاء الدينوف، عثر على جواز سفر لمواطن إيطالي".

وأضاف: "يبدو أن هذا الشاب المضطرب كان حريصا جدا على الذهاب إلى ساحة المعركة للدفاع عن "الأقوياء" حسب ما يفكر به القادة الميدانيون بعقولهم المريضة، لدرجة أنه في أول فرصة تخلى عنه على عجل، أو ذهب في زيارة غير متوقعة لقائده الأيديولوجي /بانديرا، زعيم نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية/.. على أي حال، لا يمكن استبعاد أي من الاحتمالين".



وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأحد، تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تمت السيطرة الكاملة على ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في لوغانسك.

المصدر: "نوفوستي"