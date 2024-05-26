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مصر.. إعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحج لهذا العام

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مصر.. إعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحج لهذا العام
مكة
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أعلن في مصر أن أولى رحلات قرعة الحج السياحي للمصريين للعام الجاري ستصل إلى السعودية السبت المقبل.

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وأكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستبدأ في تفويج أولى رحلات قرعة الحج السياحي للعام الجاري بسفر حجاج المستوي البري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 31 من مايو الجاري، للوصول إلى الآراضي السعودية يوم السبت الموافق أول يونيو المقبل.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا في تصريح خاص لـ RT أن شركات السياحة ستبدأ أيضا في تفويج أولى رحلات الحج السياحي للمستوي الاقتصادي طيران اعتبارا من 6 يونيو القادم، على أن تتوالي تفويج الرحلات حتي انتهاء الموسم.

وأشار إلى أنه لا زيادة في أسعار الحج، سوى ما أقرته غرفة شركات السياحة لحج الخمس نجوم والمقدرة بـ 44 ألفا 275 جنيها.

RT

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