للمصريين.. غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات
تبدأ مصر تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري لهذا العام اعتبارا من 31 مايو القادم، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي يوم 2 يونيو.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، وهي كالآتي:
- تأشيرة الزيارة.
- التأشيرة السياحية.
- تأشيرة العمل.
- تأشير المرور "الترانزيت".
- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)
وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.
المصدر: مصراوي