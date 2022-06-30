رئيس الوزراء الإسباني: الناتو لن يدخل في صراع عسكري مع روسيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن دول الناتو لن تدخل في صراع عسكري مع روسيا.

وفي مقابلة مع قناة La Sexta التلفزيونية يوم الخميس، اعتبر سانشيز أن الصراع حول أوكرانيا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.

وقال: "سنواصل دعم أوكرانيا. لن يدخل الناتو في صراع عسكري مع روسيا، لكننا سنزيد ردعنا".

وتعليقا على إمكانية قطع إمدادات الغاز من روسيا، قال سانشيز: "هذه هي المخاطر التي لدينا... علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو".

المصدر: تاس