رئيس الوزراء الإسباني: ألمانيا وفرنسا يجب أن تمثلا الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن ألمانيا وفرنسا يجب عليهما تمثيل أوروبا في محادثات السلام لحل الوضع حول أوكرانيا عندما يحين الوقت المناسب.

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وقال رئيس الحكومة الإسبانية في مقابلة مع صحيفة "فانغارديا"، بهذا الشأن لقد "وقفنا منذ البداية مع بقاء العقوبات الاقتصادية على بوتين ومحيطيه إلى أن يغادر آخر جندي روسي بلدا لا ينتمي إليهم".

ومن جهى أخرى، صرح سانشيز قائلا: "لقد وقفنا دائما مع ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع بوتين".

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده "تشعر بأنها ممثلة في هذا البعد، بألمانيا وبفرنسا، ونعتقد أنه عندما يحين الوقت لمحادثات السلام، فإن هاتين الدولتين العظيمتين يجب أن تمثلا أوروبا".

ورأى أيضا أن الصراع في أوكرانيا "قد يكون طويلا"، لافتا إلى أنه "يجب أن نعزز الوحدة الأوروبية، كما فعلنا خلال الوباء".

المصدر: تاس