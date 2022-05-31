مدريد تشدد على ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال مع بوتين بشأن أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن حكومة بلاده تؤيد الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الروسية حول موضوع أوكرانيا.

وقال سانشيز: "نحن مع التحدث مع بوتين"، مؤكدا على ضرورة إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

في الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء أن العقوبات الاقتصادية لن تنتهي حتى "يغادر آخر جندي روسي أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إن الجانب الروسي منفتح على استئناف الحوار مع أوكرانيا.

ومن جهة أخرى أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود.

المصدر: تاس