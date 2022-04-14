الأسلحة الروسية المضادة للدبابات في مشاهد من أرض المعركة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم الصواريخ ذاتية الدفع المضادة للدبابات "شتورم إس"، والصواريخ المحمولة المضادة للدبابات "فاغوت" خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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في هذه الأثناء، تواصل وحدات القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة القيام بمهام تحرير المناطق السكنية بدونباس، وتدمير المعدات القتالية المدرعة للكتائب القومية المتطرفة ووحدات القوات المسلحة لأوكرانيا.

ولضمان تقدم وحدات القوات المسلحة الروسية، ومكافحة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة للعدو، تقوم الطواقم الروسية لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "شتورم-إس" وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات "فاغوت" بتأمين التغطية باتخاذها مواقع لإطلاق النار في المناطق الرئيسة.

ونجحت الصواريخ المضادة للدبابات في المنطقة العسكرية الغربية في صد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية التي تستخدم الدبابات والعربات المدرعة. خلال المعركة، دمرت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات مواقع إطلاق النار لدبابات ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية ومدافع إطلاق النار بعيدة المدى، وغيرها من الهياكل الهندسية.

وتستخدم طواقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "شتورم-إس"، و"فاغوت" أثناء قيامها بالمناورة القتالية في ظروف الارتفاعات المتغيرة، طيات التضاريس لإخفاء المواقع وتدمير المركبات المدرعة الأرضية، وكذلك الأهداف الجوية المنخفضة الطيران للقوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أن نظام الصواريخ ذاتية الدفع المضادة للدبابات "شتورم-إس" هو مركبة متعددة الأغراض، تستخدم لتدمير الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة للعدو، وهي قادرة على إصابة القوى البشرية والتحصينات الميدانية بنجاح، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة (طائرات الهليكوبتر والمسيرات الجوية بدون طيار)".

كما جرى تصميم مجمع "فاغوت" المحمول لتدمير الدبابات والأهداف المدرعة الأخرى، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر ونقاط إطلاق النار المعادية.

المصدر: RT