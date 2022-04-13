موسكو توجه إنذارا للعواصم الغربية

توعدت موسكو دول الغرب بأنها "ستتصدى بشدة" لأي محاولات لإعاقة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مهددة مرة أخرى باستهداف شحنات أسلحة تصل هذا البلد من خارج حدودها.

وأقر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة نشرتها وكالة "تاس" اليوم الأربعاء بأن موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي "عديمة الجدوى"، محملا واشنطن المسؤولية عن "دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور" ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.

وقال: "مع ذلك، ندفع الأمريكيين وغيرهم من دول الغرب إلى إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وتابع: "نحذر من أننا نرى في قوافل الأسلحة التابعة لأمريكا وحلف الناتو خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة".

المصدر: "تاس"