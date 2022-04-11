القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بارتكاب مجازر بحق سكان دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن"، تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قامت مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم الأوكرانية، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران "القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".

وأكد البيان أن "بابانيتش شارك منذ عام 2014 في العملية العقابية لنظام كييف في دونباس، وأصدر شخصيا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك بالأسلحة الثقيلة وهو المسؤول عن مقتل المئات من السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه كان أحد العقائديين لما يسمى بنظرية "تفوق العرق الأوكراني"، وشارك بشكل شخصي في الهجمات وقتل السكان الناطقين بالروسية في أراضي أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي