 
مباشر
عاجل
لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا مدعوة لأن تقضي على نهج واشنطن نحو الهيمنة عالميا

القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بارتكاب مجازر بحق سكان دونباس

أخبار العالم

القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssfy

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن"، تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

إقرأ المزيد
تدمير معدات لـ
تدمير معدات لـ "إس-300" سلمتها أوروبا لكييف

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قامت مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم الأوكرانية، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران "القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".

وأكد البيان أن "بابانيتش شارك منذ عام 2014 في العملية العقابية لنظام كييف في دونباس، وأصدر شخصيا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك بالأسلحة الثقيلة وهو المسؤول عن مقتل المئات من السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه كان أحد العقائديين لما يسمى بنظرية "تفوق العرق الأوكراني"، وشارك بشكل شخصي في الهجمات وقتل السكان الناطقين بالروسية في أراضي أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا