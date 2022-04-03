كييف: نتفاوض مع الصين بشأن الضمانات الأمنية

أعلن عضو الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا ديفيد أراخاميا أن كييف تتفاوض مع بكين بشأن الضمانات الأمنية.

وقال أراخاميا: "المفاوضات جارية مع الصين من خلال القنوات الدبلوماسية حتى تصبح دولة ضامنة لأوكرانيا".

وقال مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ في وقت سابق، إن الصين لم تتلق طلبات من كييف بأن تصبح الصين ضامنا أمنيا لأوكرانيا.

ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.

المصدر: "نوفوستي"