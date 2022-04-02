زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحثت مع بعض الدول مقترحات كييف بشأن الضمانات الأمنية.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على دعوات كييف لبعض الدول لتكون الجهات الضامنة لأوكرانيا: "ذكرت الدول التي أعربت عن استعدادها لتكون الدول الضامنة أو تلك التي اتصلنا بها وتبادلنا مسودات الوثائق الأولية".

وأوضح أنه ناقش مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات الدول الرائدة، سواء أكانت أعضاء في الناتو أم لا، مشيرا في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.

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وتابع: "نتلقى إشارات بأن الولايات المتحدة تدرس هذه المقترحات".

وأعرب كذلك عن رغبته في أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

وقال: "أود أن أرى الصين بجانبنا، لكن الخيار سيكون أمامهم".

واعتبر أنه "بدون اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والصين سيكون من المستحيل تحقيق النتيجة الضرورية".

يذكر أن تصريحات المسؤولين والتسريبات الإعلامية تشير إلى أن أوكرانيا خلال المفاوضات مع روسيا أعربت عن موافقتها المبدئية على الحفاظ على صفتها خارج الأحلاف، لكنها تطالب بمنحها ضمانات أمنية من قبل عدد من الدول.

المصدر: نوفوستي