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روسيا تمرّر سفنا مدنية أجنبية عبر حقول الألغام الأوكرانية في البحر الأسود

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روسيا تمرّر سفنا مدنية أجنبية عبر حقول الألغام الأوكرانية في البحر الأسود
mk.ru
صورة أرشيفية
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روسيا بصدد إنشاء ممر إنساني في منطقة تبعد 20 ميلا بحريا جنوبي ميناء إيليتشيفسك الأوكراني.

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وذلك بغرض إخراج 67 سفينة مدنية أجنبية أغلقتها أوكرانيا في موانئها. صرح بذلك  قائد المركز القومي الخاص بالدفاع الروسي الفريق أول، ميخائيل ميزينتسيف. وقال:" من أجل خروج السفن الأجنبية إلى عرض البحر قررت روسيا  إنشاء ممر إنساني لملاحة السفن في منطقة آمنة خالية من الألغام".

وأعاد الفريق أول إلى الأذهان أن 67 سفينة أجنبية مدنية تمثل 15 بلدا لا تزال  مغلقة في الموانئ الأوكرانية. وحسب، ميخائيل ميزينتسوف، فإن طول الممر الإنساني بلغ 80 ميلا بحريا في اتجاه جنوب الغرب وعرضه 3 أميال. وسيعمل الممر، حسب الفريق أول، من الساعة 08.00 حتى ساعة 19.00 بدءا من يوم 25 مارس.

جدير بالذكر أن الجيش الأوكراني زرع في المياه الإقليمية العديد من حقول الألغام التي فصل بعضها الإعصار عن عواماتها ووزعها على عرض البحر. ولم يقدم الجانب الأوكراني خرائط  لزرع الألغام وهناك كذلك خطر لقصف السفن من قبل المدفعية الأوكرانية.

وقامت البحرية الروسية بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.

 المصدر: تاس

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