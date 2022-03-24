كوريا الجنوبية تعزز قدرات جيشها بسفينة صاروخية جديدة

أعلن موقع Defense World المتخصص بالشؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية ستدعم سلاح البحرية في جيشها بسفينة صاروخية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في حوض بناء السفن التابع لشركة Hyundai Heavy Industries أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة حربية جديدة، وهي ثامن سفينة من نوع Daegu من الفئة FFX-II التي يتم تطويرها لصالح الجيش الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن يتسلم الجيش الكوري الجنوبي هذه السفينة عام 2023".

وأشار الموقع إلى أن كوريا الجنوبية تملك حاليا 5 فرقاطات من نوع Daegu عاملة في سلاح بحريتها، وتخطط لضم 3 سفن أخرى لجيشها من هذا النوع، ويشارك في تطوير هذه السفن شركتا Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering وHyundai Heavy Industries.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Daegu نحو 122 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، كما زودت كل سفينة بأربعة محركات ديزل من نوع MTU 12V 4000 M53B وتوربينات غازية تمكنها من الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومات تسليحها صواريخ K-SAAM المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SSM-700K المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، فضلا عن أنظمة ورادارات حديثة للكشف والتشويش على السفن والغواصات المعادية، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا