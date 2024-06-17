لقطات فريدة.. درون "بيرون" الروسي ينقل الجنود (فيديو)

نشر المدوّن العسكري الروسي أليكسي جيفوف لقطات فريدة لطائرة النقل الضاربة المسيرة الروسية من طراز "بيرون".

وأطلق المدون على الدرون الجديد "ردنا على "بابا ياغا"، مع العلم أن "بابا ياغا" هي المروحية المسيرة الثقيلة الرباعية المراوح التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لتوجيه ضربات إلى مواقع الجيش الروسي.

لكن في الواقع فإن "بيرون" أكبر حجما من "بابا ياغا" الأوكرانية. وبمقدوره نقل أفراد الإنزال الجوي إلى عمق دفاعات العدو، ما استعرضه المدون أليكسي جيفوف في مقطع الفيديو الذي صوّره.

وقال جيفوف إن المنصة الجوية المسيرة لديها خبرة للاستخدام القتالي، حيث سبق لها أن قصفت مواقع العدو بالقنابل ونقلت الذخائر وأجلت الجرحى ونقلت الجنود الروس إلى أماكن بعيدة من حيث يمكن أن تتم مباغتة العدو بالهجوم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا