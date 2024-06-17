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من جديد.. رفع العلم الروسي "المحظور" في مدرجات يورو 2024

الرياضة

من جديد.. رفع العلم الروسي
AFP
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تم رفع العلم الروسي مرة أخرى في مدرجات مباراة بطولة أوروبا 2024، ونشرت اللقطة في بث منصة Okko.

وعلقت الأعلام الروسية بالقرب من مرمى ملعب "فيلتينز أرينا" في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، خلال المباراة التي جمعت إنجلترا وصربيا 1-0، إلى جوار الأعلام الصربية. 

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها إذ سبق وأن ظهرت الأعلام الروسية في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا 5-1.

ورفع العلم الروسي إلى جانب بوابات خروج المنتخب الإسكتلندي وكتب عليه "بيلغورود" وهي مدينة روسية حدودية.

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وتقام بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في 10 مدن في ألمانيا. ويغيب المنتخب الروسي عن البطولة بسبب إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقة أوروبية.

المصدر: RT

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