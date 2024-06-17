من جديد.. رفع العلم الروسي "المحظور" في مدرجات يورو 2024

تم رفع العلم الروسي مرة أخرى في مدرجات مباراة بطولة أوروبا 2024، ونشرت اللقطة في بث منصة Okko.

وعلقت الأعلام الروسية بالقرب من مرمى ملعب "فيلتينز أرينا" في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، خلال المباراة التي جمعت إنجلترا وصربيا 1-0، إلى جوار الأعلام الصربية.

Serbian hooligans waving Russian flags during the match against England.#EURo2024 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇸 pic.twitter.com/thiz6XIerM — Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) June 16, 2024

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها إذ سبق وأن ظهرت الأعلام الروسية في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا 5-1.

ورفع العلم الروسي إلى جانب بوابات خروج المنتخب الإسكتلندي وكتب عليه "بيلغورود" وهي مدينة روسية حدودية.

During the first match of Euro-2024, Russian flags were flown at the stadiumhttps://t.co/ZVGmsMe5Je#EURo2024pic.twitter.com/ecdEfMzmQ0 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) June 15, 2024

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وتقام بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في 10 مدن في ألمانيا. ويغيب المنتخب الروسي عن البطولة بسبب إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقة أوروبية.

المصدر: RT