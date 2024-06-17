ناريشكين: يجب التعامل بهدوء مع تصريحات ستولتنبرغ حول الترسانات النووية لحلف الناتو

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن تصريحات أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن مناقشة إدخال الأسلحة النووية للحلف في حالة تأهب تهدف إلى التخويف.

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وقال ناريشكين: "أتفهم أن هذه رغبة في التخويف، ومن ناحية أخرى، تجرى التدريبات بانتظام، ويجب إجراؤها بانتظام، علينا ألا نعطي أي أهمية خاصة لذلك، وينبغي أن نكون هادئين".

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الأمين العام لحلف الناتو بأن دول الحلف تناقش إعادة ترساناتها النووية إلى حالة الاستعداد الكامل هو تصعيد آخر.

ووصف بيسكوف بيان ستولتنبرغ بأنه "لا يمثل شيئا غير تصعيد آخر للتوتر".

وفي وقت سابق، أعلن ستولتنبرغ أن دول الحلف تبحث وضع مزيد من الرؤوس النووية في حال الجاهزية القتالية لمواجهة ما وصفه بـ "التهديد المتزايد" من قبل روسيا والصين، بحسب ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تمتلك حاليا نحو 40 رأسا نوويا بحالة الجاهزية من أصل الـ 225، والولايات المتحدة نحو 1700 من أصل الـ 3700، فيما لم تجعل فرنسا ترسانتها النووية متاحة لحلف الناتو، وهي تحافظ على استقلالية قدرات الردع التابعة لها.

المصدر: تاس