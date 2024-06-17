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الكرملين يوضح طبيعة العلاقة مع تركيا وهنغاريا بعد توقيعهما على بيان مؤتمر سويسرا

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الكرملين يوضح طبيعة العلاقة مع تركيا وهنغاريا بعد توقيعهما على بيان مؤتمر سويسرا
Sputnik
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العديد من الدول في قمة سويسرا تحدثت عن عدم جدوى مناقشة ملف أوكرانيا بدون روسيا.

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على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن توقيع هنغاريا وصربيا وتركيا على بيان المؤتمر في سويسرا لن يفسد علاقاتهم مع روسيا".

يذكر أن 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا رفضت التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي يوم أمس الأحد.

حظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، تم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع.

وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

 

 

 المصدر: تاس

 

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