اليابان.. حشود غفيرة وخطبة بأربع لغات في صلاة العيد بالجامع التركي (فيديو)
شهد الجامع التركي في مدينة طوكيو اليابانية، توافد عدد كبير من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، في أكبر مسجد في العاصمة اليابانية والتابع لوزارة الشؤون الدينية.
وذكرت وسائل إعلامية تركية أن المسجد امتلأ بالمسلمين من الدول الآسيوية والإفريقية الذين يعيشون في اليابان، واصطفت حشود غفيرة في الشوارع المحيطة بالمسجد لأداء صلاة العيد.
🟢 Japonya'nın başkentinde yer alan Tokyo Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.— Islamist Agenda (@islamistagenda) June 16, 2024
Japonya'da 250 bine yakın Müslüman yaşamaktadır. pic.twitter.com/SYpJDsmGkV
وقد أمّ إمام مسجد طوكيو آدم ليفينت صلاة العيد، وفي خطبته التي ألقاها بأربع لغات العربية والتركية واليابانية والإنجليزية، أكد الإمام ليفنت على الأخوة التي خلقها عيد الأضحى بين الدول الإسلامية.
الطوابير في اليابان ، ولكن هذه المرة لصلاة العيد— خبرني - khaberni (@khaberni) June 17, 2024
شهد الجامع التركي في مدينة طوكيو ، الاحد ، طابورا طويلا جدا من المسلمين الراغبين في أداء صلاة العيد ، حيث أقيمت الصلاة ٣ مرات لاستيعاب هذا العدد الكبير من المصلين. pic.twitter.com/P9qXC5sXMt
المصدر: habernas