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أوليانوف: الخطاب النووي يتسبب بقلق لبعض الدول بعد التصريحات الأمريكية

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أوليانوف: الخطاب النووي يتسبب بقلق لبعض الدول بعد التصريحات الأمريكية
Sputnik
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قال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا إن موسكو تلاحظ تزايد قلق بعض الدول بسبب الخطاب النووي، بعد تصريحات أمريكية عن تغييرات في الاستراتيجية النووية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري تعديلات على استراتيجيتها النووية، وستقوم بتشديدها تجاه روسيا والصين، ولم يستبعد احتمال توسيع الترسانة النووية الأمريكية.

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وأشار أوليانوف إلى أن روسيا أخذت بالاعتبار تصريحات الأمريكيين بشأن تغيير وثائقهم حول الاستراتيجية النووية.

وأضاف: "لا يتم بحث هذا الموضوع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن هذه الوكالة تمارس شؤون الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان نظام عدم الانتشار النووي، ولكن من الاتصالات مع الوفود الأخرى، وخاصة من الدول النامية، نرى أن وجود القلق لدى الجميع إزاء الخطاب النووي تزايد بشكل ملحوظ، لكن هذا الموضوع لم تتم مناقشته رسميا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وعلى خلفية التصريحات الأمريكية، لم يستبعد أوليانوف إمكانية حدوث تغييرات في العقيدة النووية الروسية.

وقال: "قبل فترة قصيرة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن عقيدتنا النووية هي وثيقة حية ويمكن، وعلى الأرجح، أن تتكيف مع الحقائق الجديدة، وهذه عملية حتمية. لكن فقط قيادة البلاد تعرف متى سيحدث هذا، ولكن من الواضح أن تغييرات مماثلة في عقيدتنا ستحدث. هذه ضرورة تفترضها وقائع هذه الأيام".

المصدر: تاس

 

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