سلاح البحرية الروسي يحصل على سفن وغواصات جديدة هذا العام

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها ستسلم سلاح البحرية في البلاد سفنا وغواصات جديدة هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "من المخطط أن تسلم الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن سلاح البحرية الروسي 8 سفن وغواصات جديدة متعددة الأغراض قبل نهاية 2022".

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن سلاح البحرية الروسي من المفترض أن يستلم في ديسمبر المقبل غواصة "الأدميرال سوفوروف" الحاملة للصواريخ التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 955А، كما يفترض أن يتسلم الجيش هذا العام أيضا غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء طورت في إطار المشروع الحكومي رقم 677، وغواصة Velikiye Luki (B-587)، إضافة إلى غواصة "فارشافيانكا" المطورة في إطار مشروع 636.3، وغواصة "أوفا" (B-588).

ومن المخطط أيضا أن يستلم الجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري فرقاطة "الأدميرال غولوفكو"، ثالث سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350، إضافة إلى فرقاطة أخرى مطوّرة في إطار نفس المشروع.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء في البلاد سينتهون العام الجاري أيضا من تصنيع كاسحتي ألغام بحريتيين من نوع "ألكسندريت"، ليتم تسليمهما لجيش البلاد.

المصدر: سلاح روسيا