إيلون ماسك: في المستقبل ستحل الغرسات الدماغية محل الهواتف الذكية

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الناس سيستبدلون في المستقبل الهواتف الذكية بغرسات دماغية للتواصل.

وكان ماسك قد وجه على شبكة X الاجتماعية سؤالا إلى المستخدمين عما إذا كانوا سيثبتون واجهة Neuralink في أدمغتهم، والتي ستسمح لهم بالتحكم في هاتفهم الجديد X بقوة التفكير.

إقرأ المزيد

وأجاب نفسه على هذا السؤال قائلا إن الناس لن يحتاجوا في المستقبل إلى الأجهزة المحمولة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن إيلون ماسك قوله: "في المستقبل لن تكون هناك هواتف، وسيحل محلها "نيورالينك".

يذكر أن ماسك أعلن، في يناير الماضي أن أول شخص حصل على زرعة كانت من شركته Neuralink وصحته لم تتدهور. ثم أشار إلى أن البيانات الأولى أظهرت نتائج واعدة. بينما وردت معلومات في مايو الماضي أن أول غرسة دماغية في التاريخ قد تعطلت.

يذكر أن شركة Neuralink حصلت على ترخيص من السلطات الأمريكية لزرع غرسة دماغية في جمجمة مريض آخر، وأعلنت أنها تقبل طلبات الراغبين في المشاركة بالتجربة. وأعاد ماسك في دعوة لإجراء التجارب السريرية، إلى الأذهان أن الزرعة تسمح لك بالتحكم في هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك بقوة أفكارك.

المصدر: نوفوستي