مفاجأة.. ماني يقرر مغادرة السعودية

ذكر تقرير صحفي، أن اللاعب السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، قرر الرحيل عن دوري "روشن" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "todofichajes" الإسبانية، فإن ماني لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها فنربخشة التركي، الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

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وأضافت "todofichajes" أن النصر سيسمح للنجم السنغالي بالرحيل عن صفوفه، في حال وصول عرض مالي مناسب، لا يقل عن 15 مليون يورو.

وشارك ساديو ماني (32 عاما) في 46 مباراة مع الفريق "العالمي"، في جميع البطولات على مدار الموسم الماضي، وسجل خلالها 19 هدفا وصنع 11 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام