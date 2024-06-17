الحكومة المصرية تحذر من هجرة قسرية بسبب زيادة عدد السكان

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، أن تزايد أعداد السكان، إلى جانب أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، تؤدى إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية.

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وأوضح المركز أن هذا الأمر يضع ضغطا مفرطا على الأراضي إلى حد التدهور، ويؤدي التصحر والجفاف إلى الهجرة القسرية.

وأفاد خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الزيادة السكانية والضغط على الموارد يعرض عشرات الملايين من الأشخاص كل عام لخطر النزوح، ولذلك يسلط احتفال هذا العام باليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على مستقبل إدارة الأراضي، تحت شعار: "متحدون من أجل الأرض: تراثنا.. مستقبلنا".

وتقدر الزيادة السكانية في مصر بناء على أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023 بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 مليون نسمة بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8٪.

المصدر: RT