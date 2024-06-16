رسميا.. مبابي يعلن موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس

يعتقد كيليان مبابي أنه لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في باريس هذا الصيف.

ويقود مبابي حاليا منتخب فرنسا الأول في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وقد تستغرق المشاركة في الألعاب الأولمبية أيضا معظم فترة إجازته قبل ظهوره الأول المتوقع بفارغ الصبر مع ريال مدريد الذي انضم إليه حديثا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال مبابي يوم الأحد قبل المباراة الافتتاحية لمنتخب فرنسا في كأس أوروبا أمام النمسا المقررة غدا الاثنين: "بالنسبة للأولمبياد، موقف فريقي (ريال مدريد) واضح للغاية.. أعتقد أنني لن أشارك في الألعاب".

وأضاف صاحب الـ25 عاما أنه يتوقع دعم المنتخب الأولمبي الفرنسي ومشاهدة جميع مبارياته.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن القانونية وهي 23 عاما.

ونظرا لأن مسابقة كرة القدم في الأولمبياد ليست منافسة معترف بها من الاتحاد الدولي للعبة، فيحق للأندية رفض استدعاء لاعبيها، وهو ما سيقوم به ريال مدريد على الأرجح مع مبابي.

وتقام أولمبياد باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، وتنطلق منافسات كرة القدم في الـ24 من يوليو أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب وبعد عشرة أيام فقط من إقامة المباراة النهائية لـ"يورو 2024".

المصدر: وكالات