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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.06.2024/

أخبار العالم العربي

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.06.2024/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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