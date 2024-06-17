مدفيديف يدعو "بريكس" للدفاع عن القانون الدولي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه يجب على دول مجموعة "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

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وقال مدفيديف خلال الجلسة العامة لمنتدى "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" الدولي المشترك: "نحن بحاجة إلى الدفاع باستمرار عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومقاومة أي محاولات لتفسيرها بشكل خاطئ، بما في ذلك فرض نظام عالمي غير متبلور وتسميته نظام عالمي قائم على القواعد، وهو أمر مفيد فقط للدول الغربية".

وكان رئيس مكتب البحث والتطوير التابع للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جين شين قد صرح خلال المنتدى بأن الغرب يحاول تقييد تطور الجنوب العالمي ومن الضروري الدفاع المشترك عن حقوقه، مشيرا إلى أن الجنوب العالمي أصبح قوة مهمة، في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات غير العادلة في عرقلة تطوره، لا سيما الآليات التقييدية التي يضعها الغرب.

ويعقد المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب في شكل "بريكس" والدول الشريكة " بعنوان "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" في فلاديفوستوك بمبادرة من "حزب روسيا الموحدة"، ويستمر من 17 إلى 18 يونيو.

وتحضر المنتدى وفود من أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي