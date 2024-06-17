دعوة صينية للعالم للتحرك معا دفاعا عن حقوقه في وجه القيود الغربية

صرح رئيس مكتب البحث والتطوير التابع للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جين شين بأن الغرب يحاول تقييد تطور الجنوب العالمي ومن الضروري الدفاع المشترك عن حقوقه.

جاء ذلك وفقا لتصريحات جين شين خلال المنتدى الدولي بين الأحزاب بصيغة "بريكس والدول الشريكة"، والذي حمل شعار: "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب".

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وتابع المسؤول الصيني: "لقد أصبح الجنوب العالمي قوة مهمة، في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات غير العادلة في عرقلة تطوره، لا سيما الآليات التقييدية التي يضعها الغرب للحد من تعاوننا".

وتابع ممثل الحزب الشيوعي الصيني: "ولضمان التعددية، نحتاج إلى العمل معا من أجل الدفاع عن حقوقنا. يجب علينا جميعا احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير محددة حتى تحمي العولمة مصالحنا".

وأضاف جين شين أنه "باستخدام مبادئ الشمولية، يمكننا ضمان مشاركتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم".

وتعقد روسيا في الفترة من 17-18 يونيو منتدى دوليا مشتركا بين الأحزاب في فلاديفوستوك بصيغة "بريكس والدول الشريكة"، تحت شعار "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب"، حيث جمع الحدث ممثلين عن القوى السياسية الرائدة من 32 دولة، بما في ذلك أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وإندونيسيا وكمبوديا والصين وكوبا ولاوس وطاجيكستان وتايلاند وإثيوبيا وغيرها. وسيناقش ممثلو هذه الدول قضايا بناء نظام عالمي عادل، وترسيخ مبدأ التعاون الأمني والتجاري والاقتصادي والنقدي والمالي غير القابل للتجزئة والمتساوي. ومن المقرر أيضا خلال أيام المنتدى عقد اجتماع اللجنة الدائمة لحركة "من أجل حرية الأمم"، ومائدة مستديرة بمشاركة دول آسيان.

المصدر: تاس