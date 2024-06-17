صحيفة أردنية: عمان ثمّنت تنظيم مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لكنها لم تنضم للبيان الختامي

قال مصدر مطلع إن الأردن أبلغ سويسرا تثمينه لتنظيمها مؤتمرا حول أوكرانيا ودعمها لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية بما في ذلك أوكرانيا

وأضاف المصدر المطلع لصحيفة "الغد" الأردنية أن المملكة شاركت في المؤتمر الذي نظمته الحكومة السويسرية بشأن أوكرانيا خلال يومي 15 و16 يونيو، ولا ترغب بالانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.

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وأفاد بأن الوفد الأردني الذي شارك في المؤتمر أبلغ الحكومة السويسرية رسميا بذلك رغم تأييده لعدد من جوانب البيان المشترك الذي يؤكد على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووفق المصدر ذاته، أكد الأردن تطلعه إلى العمل مع كل الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق معايير واحدة على جميع الشعوب والدول وحالات الصراعات، وبما يحقق العدالة والاستقرار والسلام للجميع.

وصرح المصدر المطلع بأن منظمي المؤتمر وضعوا اسم الأردن سهوا بين الدول التي تبنت البيان ورعته ثم استدركوا الخطأ، كما وقع خطأ مماثل مع العراق.

والأحد أفادت مراسلة RT بأنها تحصلت على معلومات خاصة تؤكد أن الأردن والعراق سحبا توقيعيهما.

جدير بالذكر أن السعودية، والإمارات، والبحرين، والعراق، شاركوا في المؤتمر ولم يتبنوا البيان الختامي أو يرعوه أيضا.

وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن في منتجع بورغنستوك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

المصدر: RT + صحيفة "الغد" الأردنية