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هل حان وقت السلام في أوكرانيا؟.. مفاجأة سويسرية عن قمة مصيرية في دولة خليجية بمشاركة روسيا

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هل حان وقت السلام في أوكرانيا؟.. مفاجأة سويسرية عن قمة مصيرية في دولة خليجية بمشاركة روسيا
Legion-Media
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قال رئيس قسم الأمن الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، غابرييل لوتشينغر، إن المؤتمر المقبل بشأن أوكرانيا قد يعقد في السعودية بمشاركة روسيا.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن لوتشينغر قوله: "القمة المقبلة بشأن أوكرانيا لن تعقد في أوروبا، والموقع المحتمل للمؤتمر القادم هو المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "يجب على الدول المعنية أن تتخذ بنفسها خطوات من أجل المؤتمر المقبل بشأن قضية الأزمة الأوكرانية.. لم يعد الأمر بيد سويسرا".

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وأوضح: "من الآن فصاعدا، ستعمل سويسرا خلف الكواليس بناء على طلب الدول الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، يجب الآن أن تشارك روسيا بشكل أو بآخر".

وحسب وسائل إعلام سويسرية فإن لوتشينغر يشعر بخيبة أمل خاصة إزاء رفض الصين المشاركة في المؤتمر المنعقد بسويسرا، موضحا أن "الحوار مع الصين يجب أن يستمر".

هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر أن قمة سويسرا فشلت فشلا ذريعا، مشيرة إلى أن الرهان على زيادة مشاركة دول الجنوب العالمي لم ينجح.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" نهاية شهر مايو الماضي، أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالانتقال من قمة سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع محتمل في المملكة العربية السعودية في الخريف بمشاركة روسيا.

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فيما نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف وجود أي مباحثات الآن عن مؤتمر للسلام حول أوكرانيا في السعودية بمشاركة روسيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام سويسرية

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