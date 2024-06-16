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وزير خارجية سويسرا: سنبحث نتائج المؤتمر حول أوكرانيا مع روسيا

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وزير خارجية سويسرا: سنبحث نتائج المؤتمر حول أوكرانيا مع روسيا
Globallookpress Johannes Neudecker/dpa
وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس
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أعلن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أن سويسرا تعتزم بحث نتائج المؤتمر بشأن أوكرانيا الذي استضافته يومي 15 و16 يونيو مع روسيا.

وأكد كاسيس خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، أن الاتصالات بين سويسرا وروسيا "منتظمة"، مضيفا أن "لدينا سفارة عاملة بشكل كامل في موسكو، ولها اتصالات مع وزارة الخارجية الروسية كل أسبوعين".

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وأضاف: "سنبحث نتائج هذا المؤتمر مع الروس".

ورفض كاسيس الكشف عن تفاصيل الاتصالات المقبلة مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن ذلك "لن يؤدي إلى بناء الثقة".

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا.

المصدر: تاس

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