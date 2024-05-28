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بيسكوف ينفي أنباء عقد مؤتمر للسلام في السعودية حول تسوية نزاع أوكرانيا

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بيسكوف ينفي أنباء عقد مؤتمر للسلام في السعودية حول تسوية نزاع أوكرانيا
نوفوستي
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف وجود أي مباحثات الآن عن مؤتمر للسلام في السعودية بمشاركة روسيا حول تسوية نزاع أوكرانيا.

وقال بيسكوف لقناة RT: "لا تجرى أي مباحثات على الإطلاق بهذا الصدد في الوقت الحالي"، ووصف ما يشاع عن ذلك بأنه مجرد تكهنات.

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وأضاف: "هناك الكثير من الأحاديث حول هذا الموضوع وهي مرتبطة بمصادر يومية عابرة، ومن الصعب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

ويوم أمس أفادت وكالة "بلومبرغ" بإمكانية عقد اجتماع حول النزاع الأوكراني في السعودية بمشاركة روسيا خريف هذا العام.

المصدر: RT

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